Главную роль в культовом сериале "Доктор Кто" впервые получила женщина
20:12, 16 июля 2017Мир
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"Тринадцатым доктором" стала женщина.
Джоди Уиттакер будет покорять время и пространство / Фото belleabouttown.com
Британская актриса Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", сообщает Би-би-си.
35-летняя Уиттакер станет первой женщиной в роли Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве.
Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho#Doctor13pic.twitter.com/txHGz9tJEe— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) July 16, 2017
В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходеиз проекта.
"Доктор Кто" - самый продолжительный сериал в истории телевидения. Он выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.
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