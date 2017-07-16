Главную роль в культовом сериале "Доктор Кто" впервые получила женщина

Британская актриса Джоди Уиттакер станет 13-м исполнителем главной роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", сообщает Би-би-си.

35-летняя Уиттакер станет первой женщиной в роли Доктора, инопланетного путешественника во времени и пространстве.

В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходеиз проекта.

"Доктор Кто" - самый продолжительный сериал в истории телевидения. Он выходил на экраны с 1963 по 1989 гг., после чего был возобновлен в 2005 году.