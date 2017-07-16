В Иране арестовали младшего брата президента

В Иране по обвинению в финансовых преступлениях арестован младший брат президента Ирана Хасана Рохани - Хоссейн Ферейдун.

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Представитель суда, сообщивший об этом сегодня, также указал, что в отношении Ферейдуна проводилось расследование по нескольким делам, также были задержаны его сообщники, сообщает Радио Свобода.

Ферейдун был помощником президента Рохани, который ранее носил фамилию Ферейдун и сменил ее. Он давно обвиняется иранскими консервативными политиками в финансовых преступлениях и коррупции. В январе группа иранских парламентариев призвала привлечь Ферейдуна к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, их оппоненты назвали эти требования политически мотивированными.