В Шотландии продают остров

В Шотландии выставили на продажу остров Улва, стоимость которого составляет £4,3 млн ($5,9 млн).

Об этом сообщает Европейская правда со посиалнням на The Telegraph.

Это второй по величине остров из группы шотландских Внутренних Гебридских островов.

Длина острова - около 12 км, ширина - около 4 км. Площадь Улви составляет 1,8 тыс. гектаров.

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На острове проживают 123 вида птиц, в том числе белохвостый морской орел. Также на острове водятся красные олени. В водах возле острова можно заметить китов, морских выдр, дельфинов и другие виды.

Остров, первые поселения на котором относят к шестому тысячелетию до нашей эры, выставлены на продажу впервые за 70 лет. Кроме основного дома на острове также есть церковь и ресторан.