Более 800 тысяч бывших жителей Мосула до сих пор остаются беженцами - ООН

В результате боев за иракский город Мосул между группировкой "Исламское государство" (ИГ) и иракской армией при поддержке возглавляемой США международной коалиции около миллиона его жителей вынужденно покинули город. От начала военной операции в октябре 2016 года около 200 тысяч горожан вернулись домой, сообщили в ООН в пятницу, 14 июля, как пишет DW.

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При этом 825 тысяч остаются переселенцами, сообщили в Международной организации по вопросам миграции (МОМ). В организации прогнозируют, что они многие из них не смогут вернуться в свои дома и в ближайшие месяцы, ведь дома, школы и больницы Мосула разрушены.

В понедельник, 10 июля, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о полной победе над боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ) в Мосуле. Мосул был де-факто "столицей" ИГ в Ираке. Сейчас исламисты контролируют преимущественно сельские и пустынные территории к западу и югу от Мосула. Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила, что ряд атак, осуществленных в Мосуле иракскими военными и силами международной коалиции под руководством США против ИГ, нарушают международное гуманитарное право и могут быть расценены как военные преступления.