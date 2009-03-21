США определились с кандидатурой нового генсека НАТО

США, по неофициальным данным, поддержали кандидатуру премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена в качестве претендента на пост генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сегодня сообщили источники в НАТО и администрации президента США, передает Reuters. Пресс-секретарь датского премьер-министра отказался комментировать появившуюся информацию.

Сообщается, что официально позиция Вашингтона будет озвучена на очередном саммите НАТО, который пройдет 3-4 апреля 2009 г.

Кандидатуру Расмуссена уже поддержали Великобритания, Германия и Франция, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Среди других кандидатов назывались министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр обороны Канады Питер Маккей. Полномочия действующего генсека НАТО - голландца Яапа де Хооп Схеффера - истекают 31 июля 2009 г.