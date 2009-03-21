Россия недовольна тем, что Америка делает со странами бывшего СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия недовольна доминирующей ролью США в системе европейской безопасности и тем, что Америка делает с соседствующими с Россией странами, ранее входившими в состав СССР, передает Associated Press.

Это заявление С.Лавров сделал на проходящем в Брюсселе форуме, посвященном проблемам международной безопасности. Российский министр неодобрительно высказался по поводу стремления США и Евросоюза усилить связи с восточноевропейскими странами, граничащими с Россией и заявил, что европейская безопасность - это дело Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а не НАТО или отдельных государств.

С.Лавров заявил, что НАТО при содействии ОБСЕ должно взять на себя "юридические обязательства" по соблюдению мира в Европе. "НАТО бомбило Югославию, не имея на то легального обоснования. Это тревожит нас. НАТО берет на себя ответственность принятия односторонних решений по обвинению или принуждению кого-то", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Во время дебатов бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана ответил С.Лаврову, сказав, что России нужно усиливать связи с НАТО посредством существующих механизмов. "У нас есть огромные возможности улучшить ситуацию", - сказал он.