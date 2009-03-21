Горбачев и Обама провели короткую встречу в Белом доме

Президент США Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден встретились в пятницу в Белом доме с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает сайт Panorama.

Как рассказал ИТАР-ТАСС помощник Горбачева, который его сопровождал, общение с главой новой американской администрации было довольно кратким. Содержание беседы и тем более конкретных высказываний Обамы российские гости предпочли пока не раскрывать.

Беседа бывшего советского лидера с Байденом продолжалась более часа. Речь шла о ситуации в мире и о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

Горбачев стал первым российским политиком, которого после избрания президентом США принял Барак Обама.