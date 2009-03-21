Посол США объяснил, как дипломатично сказать "Сначала сами разберитесь"

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР заявляет, что в Соединенных Штатах обсуждается возможность визитов в Украину представителей новой администрации.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» в пятницу поздно вечером.

«Мы обсуждаем возможность осуществления таких визитов, но мы также учитываем, что приближается политический сезон в Украине, и мы бы хотели распланировать во времени так, чтобы такой визит не рассматривался как вмешательство в то, что будет происходить в Украине», - сказал У.ТЕЙЛОР.