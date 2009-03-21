Турецкая разведка всерьез занялась Россией

Национальная разведывательная организация Турции (Milli Istihbarat Teşkilat, MIT) определила 10 приоритетов своей работы, в числе которых - отслеживание политики России на Кавказе и в Центральной Азии, а также поставки на мировые рынки энергоносителей из бассейна Каспия, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на турецкие СМИ.

В рамках реформирования своей деятельности секретная служба Турции сделала упор на внешнюю разведку и решение задач, "влияющих на судьбу международного сообщества", пишет газета "Сабах".

Больше всего в новой стратегии турецкой разведки фигурирует Россия. На кавказском направлении в задачи MIT входит "отслеживание новых стратегий России в регионе". В регионах Центральной Азии и Каспийского бассейна турецкую спецслужбу интересуют энергетическая политика РФ, российско-китайское сотрудничество в сфере энергетики, проблемы добычи нефти и газа в бассейне Каспия, строительства экспортных магистралей и стратегии поставок на мировые рынки энергоносителей, отмечает "Сабах".

Среди приоритетов турецкой разведки на Кавказе - "усилия Грузии по вступлению в НАТО, отношения между Турцией, Арменией и Азербайджаном, проблема урегулирования карабахского конфликта".

На Балканах MIT отслеживает общую ситуацию в регионе и процесс интеграции республик бывшей Югославии в Евросоюз; в Юго-Восточной Азии она следит за соперничеством государств этого бассейна с США и ЕС, за "этническим противостоянием" Китая и Японии и террористической деятельностью в Афганистане.

Иранская ядерная программа, арабо-израильское урегулирование, ситуация в Ираке и Ливане интересуют турецкую службу разведки на Ближнем Востоке; проблемы урегулирования на Кипре, добычи энергоносителей в Средиземном море, реализации нефтяных проектов Баку - Тбилиси - Джейхан и Самсун - Джейхан - в Средиземноморском бассейне.

Первоочередными для MIT являются и вопросы добычи нефти в бассейне Черного моря.

Отношения с Грецией и комплекс спорных с ней вопросов также относятся к приоритетному направлению деятельности турецкой разведки.

В сфере интересов MIT, кроме того, африканский континент, в связи с ростом экономической активности Турции на севере Африки, а также районы Красного моря и Аденского залива. Интерес к последнему очевиден, учитывая рост активности в регионе сомалийских пиратов.