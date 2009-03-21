Полиция Швейцарии рассекретила элитное спецподразделение

Федеральная полиция Швейцарии рассекретила существование элитного спецподразделения "Tigris", призванного вести борьбу с терроризмом, шпионажем и организованной преступностью.

Журнал Weltwoche опубликовал материал о том, что на протяжении последних пяти лет Федеральная полиция в обстановке полной секретности и без соответствующего политического решения занималась созданием элитного подразделения под названием "Tigris".

По данным Weltwoche, сейчас группа "Tigris" насчитывает 14 человек, которые дислоцированы на военной базе в кантоне Берн. На оснащение базы уже было израсходовано около 4 миллионов швейцарских франков.

После публикации статьи Федеральная полиция официально подтвердила факт существования подразделения.

Вместе с тем в ведомстве утверждают, что группа быстрого реагирования "Tigris" входит в структуру уголовной полиции и действует на основе распоряжений ее руководства. Кроме того, санкцию на использование спецгруппы могут дать Федеральная прокуратура или Федеральное ведомство юстиции.

Сложность ситуации в том, что полиция в Швейцарии подчиняется кантональным властям, и федеральный центр не может формировать свои подразделения полиции безопасности. Предложения о создании федеральной полиции безопасности выдвигались несколько раз, однако все они потерпели неудачу и не получили одобрения швейцарцев. Поэтому Федеральная полиция, чтобы обойти закон, создала элитное спецподразделение в рамках уголовной полиции. Однако по сути оно призвано вести борьбу с терроризмом, шпионажем и оргпреступностью, чем обычно ведает полиция безопасности.

РИА “Новости”