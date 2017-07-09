Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован
Сын бывшего польского президента Леха Валенсы сообщил, что его отец госпитализирован в кардиологическое отделение из-за проблем с сердцем.
Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса был госпитализирован в кардиологическое отделение Гданьского медицинского университета из-за проблем с сердцем, как сообщает DW.
Об этом в субботу, 8 июля, заявил сын бывшего главы государства Ярослав Валенса. По его словам, анализы больного "тревожны", а сам Лех Валенса слаб.
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Бывший польский президент также сообщил о госпитализации на своей странице в социальной сети Facebook. Есть вероятность, что он некоторое время останется под наблюдением врачей. 10 июля политик собирался принять участие в большой антиправительственной демонстрации в Варшаве.
Ранее сообщалось, что бывший президент Польши страдает от ишемической болезни сердца, недостаточности левого желудочка, сахарного диабета 2-го типа и нарушения зрения.