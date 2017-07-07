Известный музыкант "исполнил" все заветные желания своей 100-летней бабушки (видео)

Известный американский рэпер Macklemore опубликовал клип на новую песню "Glorious". В ролике снялись он и его бабушка Хелен Шотт.

Читайте такжеПевица Чичерина получила паспорт "ЛНР"

Работа посвящена столетию Хелен.

Macklemore рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти.

В клипе они как раз и исполняют все ее заветные желания.