Известный музыкант "исполнил" все заветные желания своей 100-летней бабушки (видео)
16:14, 07 июля 2017Мир
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Macklemore рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти.
Macklemore рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти. / скриншот
Известный американский рэпер Macklemore опубликовал клип на новую песню "Glorious". В ролике снялись он и его бабушка Хелен Шотт.
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Работа посвящена столетию Хелен.
Macklemore рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти.
В клипе они как раз и исполняют все ее заветные желания.
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