Известный музыкант "исполнил" все заветные желания своей 100-летней бабушки (видео)

16:14, 07 июля 2017
Мир
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Macklemore рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти. 

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Известный американский рэпер Macklemore опубликовал клип на новую песню "Glorious". В ролике снялись он и его бабушка Хелен Шотт.

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Работа посвящена столетию Хелен.

Macklemore рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти.

В клипе они как раз и исполняют все ее заветные желания. 

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Теги: #рэпер и бабушка