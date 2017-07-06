The Washington Post: Какие шаги Трамп может предпринять в отношении Северной Кореи

Сложно переоценить опасность, которую представляет запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, потенциально способной достичь территории США. Это испытание невероятно приблизило страну и мир к тому моменту (возможно, всего через пару лет), когда режим Пхеньяна сможет вооружить такую ​​ракету ядерной боеголовкой и угрожать не только Аляске и Гавайям, но и Вашингтону, Орегону и Калифорнии. Против этой глубоко дестабилизирующей угрозы, администрация Трампа теперь должна сплотить не только республиканцев и демократов в этой невероятно расколотой стране, но и как можно более широкий круг стран-единомышленников во всем мире.

Об этом говорится в редакционной статье "Какие шаги Трамп может предпринять в отношении Северной Кореи", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Способен ли на это президент Трамп? Он заслуживает похвалы за то, что напомнил об актуальности проблемы с программой вооружения Северной Кореи, и открыто отказался от неэффективной позиции "стратегического терпения" своего предшественника, перед недавним испытанием ракеты. Трампу также дали хороший совет – обратиться за помощью к Китаю, спонсору Пхеньяна, чтобы тот приструнил Северную Корею, хотя это и не совсем новая идея. Менее восхитительной, увы, была его манера общения с Пекином – серия твитов о президенте Си Цзиньпине, которая варьировалась от неловкой лести до преждевременного разочарования. Это не дипломатия, но опять же, Трамп еще даже не назвал кандидатов на ключевые позиции в Государственном департаменте по вопросам Восточной Азии, международной безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Маловероятно, что Трамп сможет организовать многосторонний подход, учитывая его неустойчивое поведение и отталкивающую риторику об "Америке прежде всего". Тем не менее, другие страны все же можно побудить следовать его примеру, если он сможет убедить их в том, что у него есть надежный план и что альтернатива может быть намного хуже – война в Северо-Восточной Азии. Третий способ между очередной серией бесплодных переговоров и катастрофически рискованной превентивной войной заключается в том, чтобы впервые ввести поистине строгие экономические санкции в отношении Северной Кореи, сопоставимые с теми, которые заставили Иран сесть за стол переговоров о ядерном оружии.

Разумеется, это может привести к краткосрочной напряженности с Китаем, поскольку именно китайские банки помогают Северной Корее вести торговлю в долларах США, а китайские компании продолжают поставлять Северной Корее продовольствие, энергоносители и материалы "двойного назначения", которые помогают ее ядерной программе. И Китай может оказаться не единственной страной, которой не понравятся попытки лишить Северную Корею твердой валюты; граждане Северной Кореи работают по контракту в России, Катаре и, до прошлого года, даже в демократической Польше. Ранее не было благоприятных условий для таких усилий; во вторник Россия и Китай совместно призвали Соединенные Штаты и Южную Корею отказаться от военных учений в обмен на приостановление ракетных испытаний Северной Кореей.

Вашингтон и Сеул отвергли ложную эквивалентность этого подхода, продемонстрировав, что их солидарность остается непоколебимой, несмотря на недавние разногласия между новыми президентами, - и очевидные усилия Пхеньяна по ее расшатыванию. Из этого, Трамп должен создать расширяющийся круг сотрудничества против Северной Кореи. Эти долгосрочные усилия потребуют преодоления сопротивления скептически настроенных правительств – и его собственных самых импульсивных тенденций.