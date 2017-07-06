The Washington Post: Какие шаги Трамп может предпринять в отношении Северной Кореи
Трамп должен создать расширяющийся круг сотрудничества против Северной Кореи.
Сложно переоценить опасность, которую представляет запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, потенциально способной достичь территории США. Это испытание невероятно приблизило страну и мир к тому моменту (возможно, всего через пару лет), когда режим Пхеньяна сможет вооружить такую ракету ядерной боеголовкой и угрожать не только Аляске и Гавайям, но и Вашингтону, Орегону и Калифорнии. Против этой глубоко дестабилизирующей угрозы, администрация Трампа теперь должна сплотить не только республиканцев и демократов в этой невероятно расколотой стране, но и как можно более широкий круг стран-единомышленников во всем мире.
Об этом говорится в редакционной статье "Какие шаги Трамп может предпринять в отношении Северной Кореи", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.
Способен ли на это президент Трамп? Он заслуживает похвалы за то, что напомнил об актуальности проблемы с программой вооружения Северной Кореи, и открыто отказался от неэффективной позиции "стратегического терпения" своего предшественника, перед недавним испытанием ракеты. Трампу также дали хороший совет – обратиться за помощью к Китаю, спонсору Пхеньяна, чтобы тот приструнил Северную Корею, хотя это и не совсем новая идея. Менее восхитительной, увы, была его манера общения с Пекином – серия твитов о президенте Си Цзиньпине, которая варьировалась от неловкой лести до преждевременного разочарования. Это не дипломатия, но опять же, Трамп еще даже не назвал кандидатов на ключевые позиции в Государственном департаменте по вопросам Восточной Азии, международной безопасности и нераспространения ядерного оружия.
Маловероятно, что Трамп сможет организовать многосторонний подход, учитывая его неустойчивое поведение и отталкивающую риторику об "Америке прежде всего". Тем не менее, другие страны все же можно побудить следовать его примеру, если он сможет убедить их в том, что у него есть надежный план и что альтернатива может быть намного хуже – война в Северо-Восточной Азии. Третий способ между очередной серией бесплодных переговоров и катастрофически рискованной превентивной войной заключается в том, чтобы впервые ввести поистине строгие экономические санкции в отношении Северной Кореи, сопоставимые с теми, которые заставили Иран сесть за стол переговоров о ядерном оружии.
Разумеется, это может привести к краткосрочной напряженности с Китаем, поскольку именно китайские банки помогают Северной Корее вести торговлю в долларах США, а китайские компании продолжают поставлять Северной Корее продовольствие, энергоносители и материалы "двойного назначения", которые помогают ее ядерной программе. И Китай может оказаться не единственной страной, которой не понравятся попытки лишить Северную Корею твердой валюты; граждане Северной Кореи работают по контракту в России, Катаре и, до прошлого года, даже в демократической Польше. Ранее не было благоприятных условий для таких усилий; во вторник Россия и Китай совместно призвали Соединенные Штаты и Южную Корею отказаться от военных учений в обмен на приостановление ракетных испытаний Северной Кореей.
Вашингтон и Сеул отвергли ложную эквивалентность этого подхода, продемонстрировав, что их солидарность остается непоколебимой, несмотря на недавние разногласия между новыми президентами, - и очевидные усилия Пхеньяна по ее расшатыванию. Из этого, Трамп должен создать расширяющийся круг сотрудничества против Северной Кореи. Эти долгосрочные усилия потребуют преодоления сопротивления скептически настроенных правительств – и его собственных самых импульсивных тенденций.