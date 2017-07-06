В Германии опасаются, что США могут начать торговую войну с Европой - СМИ

Германия обеспокоена, что Соединенные Штаты Америки могут начать торговую войну с Европой. Как сообщает Reuters, об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил перед началом саммита лидеров стран "Большой двадцатки", который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

"Есть вещи, которые вызывают большую обеспокоенность, что Соединенные Штаты начнут торговую войну с Европой", - сказал Габриэль в комментарии радиостанции Deutschlandfunk, не дав более конкретного объяснения.

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По словам министра, Берлин будет продолжать добиваться диалога, чтобы Германия и США могли действовать вместе.

Как сообщал УНИАН ранее, США изучают пути поддержки работы "нормандского формата". Об этом в Вашингтоне на правах анонимности заявили представители Государственного департамента по поводу визита секретаря Госдепартамента Рекса Тиллерсона.

"Относительно украинского вопроса, я бы сказал, что все члены "нормандского формата" - Франция, Германия, Украина и Россия выразили свое желание, чтобы США стали стороной, с которой они бы могли сотрудничать на переговорах, не как с членом "нормандского формата", а как с важной поддержкой этого формата и посредником этих стран в переговорах по выполнению Минских соглашений", - сказал представитель Госдепа.