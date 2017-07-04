Поддерживаемые США силы оппозиции прорвали оборону в "столице боевиков" Ракке

«Сирийские демократические силы» при поддержке коалиции во главе с США прорвали оборону боевиков в старом городе сирийской Ракки, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение коалиции.

Отмечается, что оборону удалось прорвать после того, как коалиция ударила по двум секциям стены Рафика.

Читайте такжеВ иракском Мосуле из-за боевых действий заблокированы десятки тысяч мирных жителей

«Целями были 25-метровые секции, и это поможет сохранить оставшуюся часть общей 2500-метровой стены», — отметили в коалиции.

29 июня сообщалось, что поддерживаемые США силы вооруженной оппозиции полностью взяли в кольцо сирийскую Ракку, «столицу» террористической группировки «Исламское государство».