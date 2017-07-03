The Washington Post: Если бы Facebook был религией, она была бы вторая по величине в мире

Об этом пишет Кристофер Ингрэм в статье "Если бы Facebook был религией, она была бы вторая по величине в мире", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Два десятилетия назад, сама идея того, что миллиарды людей будут связаны одним продуктом, казалась абсурдной, только если "продукт", о котором идет речь, не был, скажем, религиозным текстом. Но теперь Facebook имеет больше последователей, чем любая религия в мире, за исключением христианства, которое компания может превзойти всего за несколько лет.

По данным Ethnologue, каталога мировых языков, пользователей Facebook сейчас больше, чем носителей любого из языков мира (точные подсчеты сложно предоставить, но большая часть населения Китая может говорить на китайском языке (манадарин), что делает этот язык самым распространенным на планете). Лайки, шеры, комментарии и запросы в друзья, все это становится самым близким человечеству универсальным языком.

Еще более впечатляющей, чем сами цифры, является скорость, с которой Facebook заполучил четверть человечества. Сеть заявила о своем первом миллиарде пользователей в 2012 году, всего через восемь лет после ее создания. Прибавление еще одного миллиарда заняло менее пяти лет.

Для сравнения, прошло около 200 000 лет между появлением первых современных людей и 1 миллиардом населения, этой отметки мы достигли примерно в 1820 году. Быстрее всего миллиард к населению прибавился между 2000 и 2012 годами, когда мы перешли от 6 миллиардов до 7 миллиардов за 12 лет.

Напомним, что Facebook достиг этой отметки менее чем за пять лет.

Facebook называет активными пользователями людей, которые посетили сайт или его приложение для обмена сообщениями через свой настольный компьютер или мобильное приложение в течение последних 30 дней. По очевидным причинам приватности, они не публикуют для общего доступа данные пользователей, поэтому невозможно самостоятельно проверить количество пользователей компании.

Любой столь быстро растущий сервис неизбежно столкнется с некоторыми неудачами – вспомните слоган "Социальной сети", фильма 2010 года о подъеме Facebook: "Нельзя получить 500 миллионов друзей, не заполучив нескольких врагов". Недавно Facebook подвергся критике, среди прочего, за подавление консервативных взглядов, способствование самоубийствам и убийствам, уничтожение журналистики, вред здоровью людей и разрушение демократии, как мы ее знаем.

В сумасшествии ежедневных споров в Facebook, легко забыть, что никто из нас, даже Facebook, не имеет представления о том, что это такое, когда четверть человечества подключена к единому продукту, управляемому единым набором правил и норм, где люди загружают глубоко личную информацию в единую базу данных, превращая одну компанию в шлюз между собой и рекламодателями, которые хотят, чтобы мы покупали разные вещи.

Мы просто следуем за ним, на волне лайков и шеров, в будущее, которое приготовил нам Facebook.