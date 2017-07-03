Что Трамп должен сказать, когда впервые встретится с Путиным - The Washington Post

Об этом говорится в редакционной статье "Что Трамп должен сказать, когда впервые встретится с Путиным", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Хотя президент Трамп любит полагаться на свои инстинкты, встреча на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге, требует тщательной подготовки и откровенного разговора. Советник по национальной безопасности Трампа, МакМастер, сказал журналистам, что "у нас нет конкретного плана", и "президент будет говорить, о чем захочет". Это слишком небрежно и рискованно.

Поскольку действия Путина в стране и за рубежом часто являются предосудительными, разговор лично с ним может помочь избежать недоверия и ошибочных представлений, которых в последнее время появилось слишком много. Трамп должен отложить свое заявленное восхищение лидерскими устремлениями Путина и, вместо этого, задать российскому президенту сложные вопросы. Суть этой встречи не в дружбе, а в неотложных вопросах. Повестка дня заполнена до предела.

Трамп просто не может не наказать Путина за попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года. Он должен ясно заявить, что Соединенные Штаты не потерпят этого, и точка. Естественно, это трудный вопрос для Трампа, который получил выгоду от вмешательства России и теперь столкнулся с расследованием специального прокурора, но, тем не менее, на своей первой встрече с Путиным президент не должен бояться быть резким. Он не должен с готовностью возвращать две российские виллы, которые использовались для шпионажа, и которые Соединенные Штаты отняли в декабре – запоздалый ответ президента Барака Обамы на вмешательство в выборы.

Трамп также должен продемонстрировать решимость в вопросе Украины. Россия спровоцировала вооруженное восстание и захватила Крым, нарушив международные нормы, и продолжает подстрекать насилие на Донбассе. Трамп должен максимально ясно дать понять Путину, что Соединенные Штаты не откажутся от санкций, введенных из-за Украины, до тех пор, пока не будут выполнены условия мирных соглашений.

Лидеры должны обсудить сирийский конфликт с целью избежать прямых военных действий, даже если Вашингтон и Москва преследуют совершенно разные военные цели. Трамп должен хотя бы попытаться убедить Путина признать необходимость установления правительства без Башар аль-Асада, и региона, в котором не будет доминировать Иран. Трамп мог бы также упомянуть идею, которую недавно высказали бывший сенатор-демократ Сэм Нанн и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, о расширении коммуникации между армиями России и США. Также в интересах обеих стран было бы возобновление сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия и решение противостояния из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Даже в самые мрачные дни холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз поддерживали связь друг с другом, и сегодня это также необходимо. Путин хочет, чтобы его воспринимали как мирового лидера и, вероятно, эта встреча реализует его стремление. Он будет испытывать Трампа в поисках слабых мест. Путин страдает от давних недоразумений с Западом и Соединенными Штатами, и, вероятно, откровенный разговор с ним может помочь, только если сообщение будет тщательно подготовлено.