В России признают, что программа великого переселения провалилась

Программа по переселению соотечественников в Россию не работает.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал председатель Комитета Совета федерации по делам СНГ Вадим ГУСТОВ после выездного заседания в Калининграде, посвященного вопросам реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Проект, который два года назад воспринимался «на ура» и вызывал колоссальную эйфорию, отчасти не оправдался. Мы думали, что к нам поедут миллионы. Но народ не поехал», - сказал В.ГУСТОВ.

По его мнению, это связано с тем, что основная масса желающих уехать в Россию сделала это гораздо раньше - еще до принятия программы.

В.ГУСТОВ отметил, с начала реализации госпрограммы в Россию переехали около 10 тыс. человек, и почти половина из них - в Калининградскую область.

«С учетом того, что в ближайшие месяцы в Калининградскую область приедут еще 500 человек из 15 стран – документы на них оформлены, с учетом того, что в ближайшие месяцы еще порядка 15 областей будут принимать участие в переселении, сегодня совершенно понятно, что миллионных переселений, как планировалось несколько лет назад, не будет. Хотя, на сегодняшний день, даже с учетом кризиса, России нужно порядка миллиона высококвалифицированных специалистов. Особенно это касается освоения территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера», - сказал В.ГУСТОВ.

По его словам, сейчас идет корректировка программы, и Россия сможет принимать около 25 тыс. человек в год, на что выделены деньги.

Он отметил, что главной проблемой переселенцев является отсутствие жилья.

В.ГУСТОВ сообщил, что в Калининграде общался с семьей, которая приехала из Украины. «Они жалуются: «Почему нам жилье не дают?». Но ведь никто не обещал давать жилье! Вы должны приехать, получить гражданство, устроиться на работу, а потом через механизм ипотеки получать жилье», - подчеркнул он.

Также он сообщил, что сейчас ставится вопрос о том, чтобы увеличить размер подъемных – сегодня переселенцу выдается 60 тыс. рублей (около 1 тыс. 700 долл).

По его словам, практика показывает, что ряд проблем, с которыми сталкиваются переселенцы, требуют решения не на региональном, а на государственном уровне.