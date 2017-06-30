Звезда "Властелина колец" и "Игры престолов" женился пятый раз (фото)
Известного актера поклонники кинематографа могут узнать из таких лент как "Властелин колец", "Игра престолов", "Троя" и других фильмов.
Британский актер Шон Бин пятый раз женился. На этот раз его женой стала канадская киноактриса Эшли Мур.
Об этом рассказали на The Daily Mail.
Читайте такжеОдинокий волк умрет, но стая выживет: появился второй трейлер 7 сезона "Игры престолов" (видео)
Известного актера поклонники кинематографа могут узнать из таких лент как "Властелин колец", "Игра престолов", "Троя" и других фильмов. Однако активное развитие карьеры актера не помешало ему 5 раз жениться на совершенно разных женщинах.
На этот раз утром 30-го июня звезда женился на своей возлюбленной Эшли Мур. Романтическая церемония состоялась в Дорсете, Великобритания.
"Я не планировал жениться снова, но тогда я не планировал встретить кого-нибудь удивительного, как Эшли. Не могу дождаться, когда мы проведем остальные нашей жизни вместе", - признался 58-летний Шон.
Впервые Шон Бин женился в двадцатиоднолетнем возрасте с парикмахером Деброй Джеймс, однако брак продлился недолго. Второй женщиной юного актера стала коллега Мелани Хилл – от нее у него две уже взрослых дочери. Третьей и четвертой женами Шона тоже были актрисы, Эбигейл Краттенден, которая тоже родила ему дочь, и Джорджина Сатклифф.