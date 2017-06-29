Die Welt: "Опасная милитаризация" – Москва угрожает НАТО контрмерами

Об этом пишет Кристоф Шильтц в статье "Опасная милитаризация" – Москва угрожает НАТО контрмерами", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Плохие новости из Афганистана: число нападений на силы безопасности и гражданское население значительно возросло, афганские силы в значительной степени деморализованы, по данным США, радикальные исламские талибы снова контролируют одиннадцать процентов страны, и на 30 процентах территории ведутся бои. НАТО обеспокоено – и пытается принять контрмеры.

Планируется увеличение количества войск на Гиндукуше. Американские военные недавно потребовали дополнительно 5000 солдат для учебно-тренировочной миссии "Решительная поддержка". В настоящее время там находятся около 13 500 солдат под командованием НАТО. Но, по информации альянса, недавнее заседание военных стало "разочарованием", официально было предоставлено только около 1500 солдат.

В настоящее время штаб-квартира НАТО в Брюсселе ждет данных от американцев, которые еще не приняли решение о своем будущем присутствии. Глава НАТО Йенс Столтенберг затем предоставит предварительные результаты по вопросу увеличения контингента в Афганистане на встрече министров обороны в четверг.

Возможны более масштабные развертывания

Но одними только дополнительными войсками альянс, вероятно, не ограничится. В настоящее время НАТО обдумывает, могут ли их войска присоединиться к афганским силам безопасности из лагерей и помочь им на поле боя, например, артиллерии.

До сих пор, обучение велось, в основном, в региональных лагерях, вроде Мазари-Шарифа, или в хорошо защищенных министерствах в Кабуле. Благодаря новым компонентам, миссия НАТО в Афганистане может стать более эффективной – но и более опасной. Это относится и к 980 немецким солдатам в Афганистане.

Но перед встречей министров обороны НАТО были также хорошие новости. Йенс Столтенберг заявил, что европейские союзники и Канада выделят на оборону в этом году примерно на двенадцать миллиардов долларов больше, чем в прошлом. Это увеличение на 4,3 процента. Третий год подряд мы наблюдаем прогресс в области увеличения расходов на оборону, - сказал Столтенберг.

Москва говорит об "опасной милитаризации"

Новый президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников значительного увеличения расходов на оборону и настаивает на том, что все страны НАТО должны выделять на оборону около двух процентов от экономического производства.

Москва резко осудила такое развитие событий. "Одни только расходы на оборону европейцев в четыре раза больше, чем бюджет России", - сказал Александр Грушко, представитель России в НАТО, газете "Die Welt". Трамп в настоящее время призывает придерживаться уровня в два процента.

"Первый вопрос, который приходит на ум: почему недостаточно 250 миллиардов долларов (это сумма расходов на оборону европейских стран). Если дальнейшее увеличение кажется абсолютно необходимым, то возникает еще один вопрос: с какой целью? Против кого или чего будет направлена защита?" Грушко обвинил НАТО в том, что они следуют "очень опасной тенденции к милитаризации международных отношений", которая может привести к новой гонке вооружений.

НАТО подчеркивает единство альянса

Высокопоставленный дипломат также подверг критике постоянное присутствие четырех многонациональных боевых подразделений (примерно 1000 солдат) в Польше и странах Балтии, которые, по мнению альянса, должны служить сдерживающим фактором. Германия развернула 450 солдат в Литве.

"С помощью этих военных шагов и укрепления на восточном фланге НАТО создает новое положение в сфере безопасности, которое мы не можем игнорировать, и на которые мы будем реагировать нашими собственными военными средствами".

Представитель НАТО отверг обвинение. "НАТО – оборонительный союз. Мы не ищем конфронтации с Россией. Наша цель состоит в том, чтобы защищать союзников, предотвращать конфликты и поддерживать мир". Усиление войск в странах Балтии является ответом на российские военные операции против соседних стран. "Силы НАТО в восточной части альянса несоизмеримы с российскими подразделениями в регионе. Но присутствие НАТО свидетельствует о сплоченности альянса".