Аграмунт отсутствует на заседании ПАСЕ, он вернулся в Испанию – экс-президент ассамблеи

13:01, 27 июня 2017
Мир
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По убеждению экс-президента ассамблеи, большинство членов ПАСЕ желают отставки Аграмунта.

По словам экс-президента ПАСЕ Аграмунт сейчас находится в Испании / фото УНИАН

Бывший президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Анн Брассёр заявляет, что действующий президент ПАСЕ Педро Аграмунт отсутствует на заседании ассамблеи, он вернулся в Испанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время дебатов на заседании летней сессии Парламентской ассамблеи ПАСЕ в Страсбурге.

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«Я знаю, что господин Аграмунт вернулся в Испанию, но он, наверное, следит за нашим обсуждением», - сказала Брассер.

По ее убеждению, большинство членов ПАСЕ хотят отставки Аграмунта. «Я думаю, что это желание подавляющего большинства членов ассамблеи, чтобы он наконец ушел в отставку», - сказала Брассёр.

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Теги: #отставка аграмунта#импичмент президента ПАСЕ