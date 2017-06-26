В Монголии впервые состоится второй тур выборов президента

В первом туре выборов президента Монголии в понедельник, 26 июня, однозначного победителя не определили. Поэтому впервые в истории страны состоится второй тур между двумя лидерами голосования.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

Читайте такжеВ Монголии на парламентских выборах лидирует крупнейшая оппозиционная партия

Претендентами на пост являются бывшая звезда боевых искусств, экс-министр транспорта Халтмаагийн Баттулга, который представляет оппозиционную Демократическую партию. Местные СМИ называют его одним из самых богатых людей страны. По данным ведомства, он набрал больше голосов, чем оппонент, однако не абсолютное большинство голосов.

Его противник, представитель правящей в стране Народной партии, экс-вице-премьер-министр Миеегомбин Энхболд, который сейчас председательствует в парламенте - Великом государственном хурале Монголии.