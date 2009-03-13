США продлят действие санкций против Ирана

США продлевают действие санкций против Ирана еще на один год.

Об этом заявил в четверг американский Президент Барак ОБАМА, передает РИА «Новости».

По его словам, решение по вопросу продления режима санкций против Ирана было принято в связи с существующей до сих пор "необычной и чрезвычайной опасности", исходящей от этой страны для национальной безопасности США.

США и ряд других стран подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Иранское руководство эти обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение энергетических нужд страны.

Совет Безопасности ООН 27 сентября 2008 года единогласно одобрил резолюцию номер 1835 по Ирану, не содержащую новых санкций и подтверждающую прежние решения Совбеза и призывающую Тегеран выполнять его требования по ядерной программе. Проект резолюции был внесен по инициативе России странами "шестерки". Принятые ранее резолюции СБ 1696, 1737, 1747 и 1803 требуют от Тегерана приостановить обогащение урана и реализацию ракетной программы.

В Тегеране отвергли требования Совбеза и заявили, что действия "шестерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция), занимающейся урегулированием проблемы иранского ядерного досье, могут лишь навредить взаимодействию Ирана с международным сообществом по этому вопросу.