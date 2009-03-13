Канадский вертолет упал в воды Атлантики недалеко от порта Сент-Джонс.

На его борту было 18 пассажиров и членов экипажа. Одного человека спасли и отправили в больницу. Остальных ищут.

В операции участвуют гражданские и военные корабли, самолеты и вертолеты. Операции препятствуют сильный ветер и волны высотой почти 3 метра.

Сигнал с борта машины поступил еще накануне утром. Пилот сообщил о технических неисправностях, однако в чем они заключаются - до сих пор неизвестно.

Вертолет, который потерпел крушение, регулярно осуществлял рейсы, перевозя нефтяников на платформу “Гиберния” в 300 километрах от берега.

ICTV