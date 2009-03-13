В Польше отмечают 10-ю годовщину вступления в НАТО

12 марта в польской столице начались официальные торжества по случаю 10-й годовщины присоединения Польши к Североатлантическому альянсу.

Как сообщает TVN24, польский министр обороны Богдан КЛИХ в своем выступлении после торжественного смены караула на могиле Неизвестному солдату в Варшаве подчеркнул, что Польша благодаря членству в НАТО, укрепила и продолжает укреплять свою безопасность.

Он назвал позитивным членство страны в этой организации и отметил, что Польша играет важную роль в миротворческих миссиях Альянса, в частности в Афганистане.

В торжествах, кроме министра обороны, принимают участие Президент Лех КАЧИНСКИЙ, глава его канцелярии Петр КОВНАЦКИЙ, глава польского Министерства иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ и сената Богдан БОРУСЕВИЧ, а также военные и иностранные дипломаты.

Л.КАЧИНСКИЙ, выступая по случаю 10-й годовщины вступления Польши в НАТО, подтвердил, что поляки будут и в дальнейшем поддерживать вступление в Альянс Украины и Грузии.

«Польша не изменила мнения и однозначно выступает за вступление Украины и Грузии в структуры Альянса», - сказал он.

«Это в интересах Европейского Союза и НАТО, не надо быть большим экспертом в геополитике, чтобы это понять», - добавил Президент Польши.

Л.КАЧИНСКИЙ также назвал вступление Польши в Альянс «переломным моментом, который окончательно закрывал период политического деления Европы».

Он напомнил, что в 1993 году все польские политические силы выступали за вступление в НАТО, и дорога в Альянс заняла 5 лет.

«Этот процесс длился долго, лучше было бы сегодня отмечать двенадцатую или тринадцатую годовщины», - сказал глава Польского государства.

В рамках торжеств открыт «городок НАТО» в Варшавском университете, в котором также начался двухдневный форум, организованный по случаю годовщины.

В то же время группа людей протестовала против членства Польши в НАТО.