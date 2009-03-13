ЕС, скорее всего, продлит операцию в Аденском заливе

Сроки операции европейских ВМС под кодовым названием "Аталанта", проводящейся в Аденском заливе с декабря прошлого года, могут быть продлены, заявил верховный представитель ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьер Солана.

В ходе встречи министров обороны стран-членов Европейского союза, прошедшей в Чехии, Солана также уточнил, что официальное решение и соответствующие ему формальности могут быть приняты уже в течение следующих нескольких месяцев.

"Все заявления от министров по данной теме показали, что они настроены, скорее всего, продолжать", - цитирует слова Соланы агентство Франс Пресс.

С декабря 2008 года в Аденском заливе проводится операция европейских ВМС под кодовым названием "Аталанта". В ней участвуют военные корабли и самолеты под флагами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Греции. Общее командование операцией "Аталанта" осуществляет представитель ВМФ Великобритании.

По данным Международного морского бюро, за два месяца 2009 года сомалийским пиратам удалось захватить всего 13% атакованных ими судов, в прошлом году - 38%. При этом количество пиратских нападений возросло.

РИА "Новости"