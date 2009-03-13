Эстония сможет присоединиться к еврозоне в июле 2010 г.

Эстония сможет присоединиться к еврозоне уже в июле 2010 года. Об этом заявил премьер-министр страны Андрус Ансип, сообщает AFP. При этом макроэкономические показатели страны будут приведены в соответствие с требованиями Маастрихтских соглашений в октябре 2009 года.

Эстония планировала присоединиться к зоне евро в начале 2007 года, однако в 2006 году правительство страны перенесло вступление на 2008 год. Из-за глобального финансово-экономического кризиса сокращение экономики страны и рост инфляции вынудили власти снова перенести сроки - на этот на раз на 2011 год.

По итогам 2008 года ВВП Эстонии сократился на 3,6 процента. В апреле 2008 года инфляция в стране в годовом исчислении составила 11,4 процента. По словам президента, в феврале 2009 года этот показатель снизился до 3,4 процента, а к октябрю может уменьшится до 1,5-2 процентов, что будет соответствовать требованиям Евросоюза.

Эстония, равно как Латвия и Литва, сейчас находится в переходном периоде присоединения к евро, напоминает Лента.ру. Длительность этого периода может изменяться по решению Европейского Центробанка или Еврокомиссии.

Евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, когда 11 из 15 стран Евросоюза приняли решение об образовании еврозоны. В наличный оборот монеты и банкноты евро поступили 1 января 2002 года. Сейчас членами еврозоны являются 16 из 27 государств Евросоюза.

Маастрихтские соглашения содержат требования к государствам, желающим присоединиться к Евросоюзу или еврозоне. В частности, дефицит бюджета стран-претендентов не должен превышать трех процентов ВВП.