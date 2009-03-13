Командир "лесных братьев" посмертно объявлен президентом Литвы

Командир литовских партизан Йонас Жемайтис-Витаутас, который в первой половине 1950-х годов организовывал борьбу против советской власти, теперь считается одним из президентов Литвы. Такое решение, как сообщает Delfi.lt, принял парламент страны.

В принятой декларации отмечается, что с 1949 года и до своей смерти в 1954 году Йонас Жемайтис был главой литовского государства, боровшегося против оккупации, и фактически исполнял обязанности президента. За этот документ проголосовал 41 депутат. Его поддержала и министр обороны Литвы, одна из лидеров правящей консервативной партии "Союз отечества - Христианские демократы" Раса Юкнявичене.

Парламентский департамент права между тем скептически отнесся к декларации. По мнению юристов Сейма, документ является ненормативным, поэтому проверить, противоречит ли он Конституции и иным законам, невозможно. В комитете сомневаются, что кому-либо можно присвоить статус бывшего президента.

Йонас Жемайтис в 1949 году избран главой президиума Движения борьбы за освобождение Литвы. В течение нескольких лет он руководил партизанской борьбой. В 1953 году он был арестован и отправлен в Москву, год спустя его расстреляли в Бутырской тюрьме.

Лента.ру