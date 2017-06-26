Британскую королевскую гвардию впервые возглавила женщина

Первой женщиной, получившей должность капитана Королевской гвардии в Букингемском дворце, стала 24-летняя Меган Койото, пишет издание Independent.

«Я просто сосредоточу свое внимание на выполнении моих обязанностей как можно лучше. Любой из моих сверстников был бы в восторге от того, чтобы стать капитаном гвардии», — отметила девушка.

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Отмечается, что женщинам разрешено нести службу в армии страны, однако до июня прошлого года им запрещено было занимать более высокие посты, поэтому прецедент назначения женщины на пост капитана гвардии — первый в своей истории.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя назначение, отметил, что «он всегда хотел, чтобы должности в стране распределялись по способностям, а не по полу».