Кому завидует Путин

На встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом первый признался, что завидует Моше Кацаву.

Перед началом закрытых переговоров Путин попросил Ольмерта передать привет президенту Израиля Моше Кацаву. "Он удивил нас всех. Мы не думали, что он способен управиться с 10 женщинами сразу. Мы завидуем ему", - заявил Путин смущенному Ольмерту, который был вынужден ответить, что "Кацаву сейчас лучше не завидовать".

Уголовное дело против Кацава началось в июле 2006 года. Поводом к расследованию стало заявление некой А., которая обвинила президента в сексуальных домогательствах 15-летней давности.

После совещания, во время пресс-конференции, Эхуд Ольмерт заявил, что "есть, по крайней мере, одна сфера, где Израиль на равных с Россией. Я имею ввиду матч между нашими футбольными сборными, который закончился вничью". Путин, в свою очередь, никак не отреагировал на шутку Ольмерта.

Визит Эхуда Ольмерта в Москву начался во вторник, 17 октября.

Корреспондентсо ссылкой на Newsru.co.il