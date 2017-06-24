Иванку Трамп вызывают в суд по подозрению в краже

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд. Она должна дать показания, поскольку ее компанию IT Collection LLC обвиняют в краже дизайна туфель другого бренда.

Соответствующее постановление вынес суд в Нью-Йорке, сообщает Русская служба ВВС.

"Публичные заявления Иванки Трамп об активном и всеобъемлюющем участии в управлении брендом приводят к разумному выводу о том, что обувь не может быть выпущена без ее одобрения. В такой ситуации уместно, чтобы Иванка Трамп дала показания", – говорится в постановлении суда.

При этом судья отклонила доводы защиты о том, что дочь Трамп слишком занята, чтобы ответить на вопросы по этому делу из-за работы "высокопоставленным чиновником" в Белом доме.

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Впрочем, судья учла занятость Иванки и согласилась на то, чтобы она дала показания в Вашингтоне. Также судья ограничила время допроса двумя часами. На допрос Иванка должна появиться до конца октября 2017 года.

Иск к Иванке Трамп и, в частности, ее компании IT Collection LLC подала итальянская компания Aquazzura. В компании посчитали, что Иванка скопировала дизайн их босоножек Wild Thing стоимостью почти 800 долларов.