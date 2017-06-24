Суд в Бельгии вынес заочный приговор восьми принцессам из ОАЭ

Восемь принцесс из Объединенных Арабских Эмиратов признаны виновными в незаконной перевозке людей и унижающем человеческое достоинство отношении к прислуге.

Суд Брюсселя заочно приговорил их к 15 месяцам условного тюремного заключения и штрафам по 165 тыс. евро с каждой, передает Русская служба Би-Би-Си.

Речь идет о принцессе Шекха Аль-Нахайян и семи ее дочерях. Суд установил, что во время визитов в бельгийскую столицу в 2007-2008 годах они держали более 20 привезенных с собой служанок в практически рабских условиях. Для королевских особ был арендован целый этаж в дорогом отеле.

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О происходящем стало известно, так как одной из служанок удалось бежать и подать заявление в полицию. Она утвержала, что от прислуги требовали быть готовыми к работе 24 часа в сутки без выходных. Им приходилось спать на полу, а питались они объедками со стола принцесс.

Во время судебного процесса адвокаты принцесс отрицали все обвинения.

Сами королевские особы на слушаниях не присутствовали. Как утверждают правозащитники, маловероятно, что ОАЭ выдаст Шекху Аль-Нахайян и ее дочерей.

Дело длится с 2008 года, но до суда дошло только в мае этого года из-за сложностей с допуском адвокатов.

Бельгийская правозащитная организация Myria, благодаря которой дело дошло до суда, заявила, что дело было "важным шагом в борьбе против незаконной перевозки людей, которая не должна оставаться безнаказанной".

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Во время судебного процесса представитель по вопросам работы мигрантов правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгиэн сказал Би-би-си, что будет "весьма значительно", если одну из богатейших семей в мире публично свяжут с использованием незаконной перевозки и рабов.

В странах Персидского залива рабство все еще распространено, хоть это и незаконно, посетовал Макгиэн.