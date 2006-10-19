МВД Чехии запретило комсомол

Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи (КСМ) на территории страны, сообщает в среду интернет-издание Ceske Noviny. Работа сайта организации также заблокирована провайдером.

По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положения о ликвидации частной собственности и национализации средств производства. Это противоречит конституции республики и несовместимо с "фундаментальными демократическими принципами", отметили в министерстве.

Активисты КСМ уже объявили, что намерены оспаривать решение МВД в суде. По их словам, программа комсомольской организации не противоречит конституции, а запрет был мотивирован политическими соображениями.

Как напоминает интернет-издание, конфликт между представителями властей и КСМ длится довольно давно. Так, в марте 2006 года комсомольцы уже изменили программу, однако в МВД сочли эти изменения недостаточными. Между тем, если официальные документы будут приведены в соответствие с законом, Коммунистический союз молодежи может вновь подать документы на регистрацию.

КСМ является самостоятельным общественным объединением, в котором, по некоторым данным, насчитывается около 3 тысяч членов, уточняет агентство ИТАР-ТАСС. Организация не является структурным подразделением чешской коммунистической партии, которая признает плюрализм форм собственности.

Лента.ру