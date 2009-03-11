Франция возвращается в структуры военного командования НАТО

Президент Франции Николя САРКОЗИ объявил о возвращении своей страны в структуры военного командования НАТО.

Об этом Н.САРКОЗИ заявил на встрече французских военных экспертов в Париже, передает Би-Би-Си.

"Настало время положить конец этой ситуации. Это (возвращение в структуры командования НАТО) в интересах Франции и в интересах Европы", - сказал Н.САРКОЗИ.

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР приветствовал решение французского лидера.

"Полноценное участие Франции в процессе принятия решений, как в гражданских, так и в военных вопросах, лишь сделает альянс сильнее", - заявил Я.СХЕФФЕР.

Париж покинул интегрированные структуры командования НАТО в 1966 году. Таким образом, Президент Франции Шарль де ГОЛЛЬ хотел продемонстрировать независимость от США. При этом формально страна оставалась членом альянса.

С тех пор отношения Парижа и Североатлантического альянса последовательно становились все теснее. Франция - четвертая страна НАТО по численности вооруженных сил - принимала активное участие в операциях НАТО на Балканах и в Афганистане.

В то же время, несмотря на заявление Н.САРКОЗИ, командование ядерными силами Франции останется вне контроля НАТО.