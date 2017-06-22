Что скрывается за недавними угрозами Москвы в Сирии? - Forbes

19 июня Министерство обороны России обрушилось волной критики на США, после того, как был сбит сирийский СУ-22. Российская пресса была переполнена сообщениями об американской "агрессии" и поддержке "террористов".

Об этом пишет Анна Борщевская в статье "Что скрывается за недавними угрозами Москвы в Сирии?", опубликованной на сайте издания Forbes.

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19 июня Министерство обороны России обрушилось волной критики на США, после того, как был сбит сирийский СУ-22. Россия назвала это "актом агрессии" и "нарушением международного права". Москва закрыла "канал деконфликтации" с США и угрожала рассматривать воздушные силы США и их союзников к западу от Евфрата как мишени. Хотя позже Пентагон сообщил, что линия по-прежнему работает. Между тем, российская пресса была переполнена сообщениями об американской "агрессии" и поддержке "террористов". Как и следовало ожидать, один российский сенатор назвал действия США в Сирии провокацией, направленной против России.

По данным Пентагона, 18 июня США сбили сирийский СУ-22 в рамках самообороны после того, как истребитель проигнорировал предупреждения и сбросил несколько бомб на поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) в деревне Джа'дин, к юго-западу от Ракки. СДС – основной и наиболее эффективный партнер США в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

Разумеется, сбитие сирийского самолета было значительным [шагом]. Это сигнал об эскалации в Сирии – эскалации, которая нарастала в течение нескольких недель. В последний раз, американский самолет сбил самолет другой страны в воздушном бою восемнадцать лет назад во время кампании в Косово.

Но когда речь идет о президенте России Владимире Путине, мы уже видели подобное. Москва закрывала канал деконфликтации в апреле, после того, как США выпустила ракеты по сирийской авиабазе в ответ на одну из жесточайших атак с применением химического оружия в Сирии за многие годы, у которой были "все признаки" режима Асада. Но, несмотря на гнев Кремля, канал вскоре официально возобновили. Путин не хочет прямого военного столкновения с США в сирийском небе. Прежде всего, он знает, что этот бой он проиграет.

Курды сотрудничали и с русскими, и с американцами, но больше инвестировали в последних

Возможно, покажется удивительным, что Путин осуждает СДС. Это сила, в которой доминируют курды – в частности, Курдские отряды народной самообороны (YPG) – вооруженное крыло партии "Демократический союз" и сирийское ответвление турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК). У Москвы тесные связи с курдами. Советские марионетки создали РПК во время холодной войны. Совсем недавно, в марте, представитель YPG сказал, что группа договорилась о строительстве российской базы в Африне.

Но для Москвы курды всегда были средством для достижения цели. ИГИЛ ослабевает, и Путин хочет позаботиться о том, чтобы США и их союзники не заполнили вакуум. С точки зрения Москвы, недавние шаги США, начиная с воздушных ударов 7 апреля до вооружения курдов, говорят о том, что США возвращаются на Ближний Восток и вытесняют Москву. Путин хочет контролировать ситуацию в Сирии, и негодование кажется лучшим для него вариантом.

"Поддерживая СДС и курдов, американцы усиливают не только сепаратистские тенденции в стране, но также хотят отрезать режим Асада от доступа к нефтяным месторождениям, расположенным в зоне боевых действий и на территории, подконтрольной ИГ", - написал один из авторов 20 июня в "Независимой газете".

"Если раньше американцы хотя бы пытались представить свои агрессивные намерения в отношении Сирии под видом борьбы с терроризмом, теперь они начинают действовать открыто. Американцы де-факто начинают агрессию против Сирии, но используют при этом курдов", - сказал другой российский эксперт 18 июня.

Курды со своей стороны сотрудничали и с русскими, и с американцами, но больше инвестировали в последних. Действительно, они всегда предпочитали сотрудничать с США, их оттолкнула только плохая американская дипломатия. Поскольку администрация Трампа удваивает свою приверженность СДС, курды уже предпочли США России, что злит Путина. Еще одно объяснение поведения Москвы может заключаться в том, что курдские силы, захватившие арабскую сторону Ракки с помощью США, станут препятствием для Асада, который пообещал вернуть каждый сантиметр Сирии.

Безусловно, угрозы Москвы в адрес США и их союзников в Сирии уже дали результаты. Австралия приостановила воздушные боевые миссии над Сирией. Такие шаги только показывают Путину, что агрессия окупается. Если Москва выполнит свою угрозу и ударит по авиации США или их союзников, США должны ответить. США могут повторить такое же наведение на цель (освещение радаром), поскольку это враждебный акт, США и коалиционные силы имеют право действовать в рамках самообороны. Путин не гигант. Он ищет слабости, и его можно сдержать, если дать ему понять, что он проиграет. Отступление только усугубит его агрессию.