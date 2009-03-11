Убийцу 12 человек в немецкой школе полиция застрелила в супермаркете

17-летний молодой человек, открывший стрельбу в гимназии немецкого города Виннендена (в 20 км от Штуттгарта) убит в ходе перестрелки с полицией, передает новостной телеканал N-24 со ссылкой на представителей полиции Штутгарта. Это произошло в супермаркете в 40 километрах от Виннендена, сообщают РИА новости

По данным полиции, в результате стрельбы в учебном заведении погибли девять учащихся и трое преподавателей. Кроме того, убийца застрелил одного человека на территории расположенной рядом со школой клиники. После трагедии в школе он скрылся на автомашине из города. В ходе перестрелки молодого человека с полицией погибли двое случайных прохожих и получили тяжелые ранения двое сотрудников МВД, сообщает со ссылкой на заявление представителей МВД агентство Рейтер. Таким образом число жертв трагедии достигло 16 человек включая преступника.

В среду в городке Винненден под Штутгартом (федеральная земля Баден-Вюртемберг) неизвестный молодой человек в черной униформе вошел в здание гимназии около 9.30 (11.30 мск) и открыл беспорядочную стрельбу по школьникам, находившимся в коридорах и классах. После совершения преступления нападавший скрылся. Ранее немецкие новостные телеканалы со ссылкой на полицию сообщали о том, что в стрельбе в гимназии подозревается ее бывший учащийся, имя которого не называется. Предположительно речь идет о бывшем учащемся школы, чьи родители на законном основании имеют в доме 18 единиц оружия.