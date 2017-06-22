Forbes: Невинные жертвы российской "войны с терроризмом"

Об этом пишет Лоренс Уилкинсон в статье "Невинные жертвы российской "войны с терроризмом", опубликованной на сайте издания Forbes.

Полиция прибыла без предупреждения в дом Дональда и Рут Освардов во время небольшого церковного собрания в августе прошлого года. Осварды – миссионеры, проживающие в российском городе Орёл, – на протяжении более 10 лет регулярно проводили в своей квартире мирные воскресные службы. Не было никаких оснований полагать, что они нарушают какой-либо закон. Однако, когда собрание закончилось, трое полицейских отвезли мистера Осварда в местный полицейский участок и предъявили ему обвинения в ряде уголовных преступлений. Его преступление? Проведение "незаконной миссионерской деятельности, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

В июле 2016 года президент Путин подписал пакет законодательных актов, заявленной целью которых было устранение угрозы, исходящей от ИГИЛ. Пакет включал поправки в федеральный закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. В то время появилась обеспокоенность, что закон нарушит свободу религии, слова и собраний в России, но парламент его принял. Менее чем через месяц после вступления в силу новых законов, чиновники закрыли небольшое церковное собрание в доме Освардов.

Его жена вернулась в Соединенные Штаты, а сам Дональд Освард остался в России, чтобы отстаивать свои убеждения в российских судах, тщательно документируя "сагу" на своем веб-сайте. Каждая апелляция была безуспешной, а в конце Конституционный суд постановил, что решение суда в отношении Осварда не нарушило его права на свободу, гарантированного конституцией РФ. Его случай вызвал обеспокоенность на международном уровне, и когда член Парламентской ассамблеи Совета Европы поднял этот вопрос в Комитете министров, российская делегация настаивала на том, что Освард "пользуется свободой религии и убеждений" в России.

Дональд Освард был первым миссионером США, которого задержали, согласно "антитеррористическому" законодательству, но, к сожалению, его случай является одним из многих, произошедших по всей России за последний год. Сообщалось о кришнаитах, адвентистах, буддистах, православных последователях и других, которым предъявили обвинения, и во многих случаях решения выносили на основе нового закона. Недавно Верховный суд России запретил Свидетелям Иеговы осуществлять деятельность в России – ненасильственную организацию назвали "экстремистской". Главная католическая церковь России осудила постановления, несмотря на различные доктринальные расхождения, существующие между двумя концессиями.

Многие европейские страны противостоят антитеррористическому законодательству в процессе борьбы с угрозой со стороны ИГИЛ. В Британии, недавно предложенный законопроект против экстремизма был встречен ожесточенным сопротивлением удивительно разнообразных групп общества. Высказывались опасения по поводу того, что законопроект "расколет общины и нарушит свободу слова", но не сможет эффективно бороться с терроризмом.

Что касается Дональда Осварда, правозащитная группа ADF International поддержала его недавнее заявление в Европейский суд по правам человека. Он утверждал, что российские власти нарушили его право на свободу религии в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Европейскому суду потребуется некоторое время, чтобы принять решение, которое вынудило Осварда завершить свои дела в России и вернуться в Соединенные Штаты. Это печальное завершение давней приверженности его семьи жителям Орла.

Миссионер надеется, что его иск, в конечном итоге, приведет к решению, которое откроет путь для изменений в российском законодательстве. Хотя всегда есть вероятность, что Россия проигнорирует это решение, но иск Осварда – сейчас лучший шанс для России изменить свою позицию в отношении законодательства, ограничивающего свободу. Те мирные религиозные общины, которые ошибочно признаны экстремистами российским законодательством, надеются на быстрое постановление Европейского суда по правам человека, пока ситуация не ухудшилась еще больше.