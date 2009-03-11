В немецкой школе неизвестный расстрелял как минимум 10 человек

Неизвестный преступник в черной военной форме застрелил как минимум 10 человек в школе "Альбертвиль" в городе Винненден под Штутгартом, передает AFP. Среди погибших восемь учащихся и двое взрослых. Стрелявший покинул школу, его разыскивает полиция. Число раненых не уточняется.

В розыске стрелявшего участвуют три вертолета, немецкая полиция охраняет здания других школ города.

CNN передает, что школу посещают учащиеся в возрасте от 11-12 лет до 17-18 лет. По данным Die Welt, в "Альбертвиле" учится около тысячи человек; сколько из них находилось в здании, когда неизвестный открыл стрельбу, пока неизвестно.

Лента.ру