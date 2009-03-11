В немецкой школе неизвестный расстрелял как минимум 10 человек
12:42, 11 марта 2009Мир
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В розыске участвуют три вертолета
|Фото AP
В розыске стрелявшего участвуют три вертолета, немецкая полиция охраняет здания других школ города.
CNN передает, что школу посещают учащиеся в возрасте от 11-12 лет до 17-18 лет. По данным Die Welt, в "Альбертвиле" учится около тысячи человек; сколько из них находилось в здании, когда неизвестный открыл стрельбу, пока неизвестно.
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