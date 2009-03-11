Сенат США проголосовал за отмену ограничений на торговлю с Кубой, сообщает радио «Свобода».

Двое сенаторов кубинского происхождения изначально выступали против, но изменили своё мнение, когда Президент США Барак ОБАМА заверил их, что экономическая блокада с Кубы не снимается.

Отныне американцы кубинского происхождении смогут посещать остров раз в год и отправлять больше денег живущим там родственникам. Отменен ряд ограничений на посылку медикаментов и продуктов питания.

В феврале эти меры поддержала Палата представителей Конгресса США.

Ранее администрация Джорджа БУША провела закон, разрешающий посещать Кубу раз в три года всего на две недели. Экономическую блокаду Кубы США продолжают уже 47 лет.