В штате Алабама неизвестный застрелил 10 человек

10 человек убиты в результате стрельбы в американском штате Алабама, которую устроил неизвестный мужчина.

Среди жертв оказались жена и ребенок заместителя шерифа города Женева, а также мать самого убийцы, который потом покончил с собой, сообщили сотрудники ФБР.

По словам представителя ФБР, неизвестный вооруженный мужчина по дороге из Самсона в Женеву обстрелял также несколько машин, а в Женеве открыл стрельбу по бакалейному магазину.

Что могло толкнуть мужчину на такой поступок, пока не известно, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.