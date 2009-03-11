В штате Алабама неизвестный застрелил 10 человек
08:53, 11 марта 2009Мир
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Среди жертв - мать самого убийцы
10 человек убиты в результате стрельбы в американском штате Алабама, которую устроил неизвестный мужчина.
Среди жертв оказались жена и ребенок заместителя шерифа города Женева, а также мать самого убийцы, который потом покончил с собой, сообщили сотрудники ФБР.
По словам представителя ФБР, неизвестный вооруженный мужчина по дороге из Самсона в Женеву обстрелял также несколько машин, а в Женеве открыл стрельбу по бакалейному магазину.
Что могло толкнуть мужчину на такой поступок, пока не известно, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
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