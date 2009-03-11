Еще одному сподвижнику Хусейна грозит смертная казнь

Высший иракский трибунал вынесет сегодня решение в отношении Тарика Азиза – бывшего вице-премьера.

При Саддаме Хусейне Тарик Азиз был фактически вторым человеком в стране. В течение почти четверти века он занимал пост замглавы правительства, а с начала 80-х параллельно возглавлял МИД. Азиз озвучивал все официальные заявления Багдада и был одним из самых известных иракских политиков. Тарик Азиз добровольно сдался американским военным в 2003 году. Его долго пытались привлечь к ответственности за различные преступления, совершенные при Саддаме – но обвинения предъявили сравнительно недавно.

Тарика Азиза обвиняют в соучастии в убийстве 42 торговцев в 92 году, повысивших цены во время блокады. Теперь за это ему грозит смертная казнь. Азиза также вызывали свидетелем по делу Саддама Хусейна – но давать показания против бывшего иракского лидера он не стал.

За время нахождения в тюрьме 72-летний Тарик Азиз неоднократно жаловался на здоровье – он страдает диабетом и испытывает проблемы с сердцем.

Эхо Москвы