Ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes стал гораздо короче

Американский финансово-экономический журнал Forbes в среду опубликует свой 23-ий ежегодный рейтинг миллиардеров.

Эксперты прогнозируют, что в этом году список самых богатых людей планеты будет заметно короче из-за глобального экономического кризиса, обернувшегося для многих инвесторов огромными убытками.

Согласно данным, опубликованным Forbes в январе, десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 2008 год около 150 миллиардов долларов. Наиболее драматические убытки понесла "тройка" индийских миллиардеров: сталелитейный магнат Лакшми Миттал, братья Мукеш и Анил Амбани и делец на рынке недвижимости Кей Пи Сингх. С их счетов кризис списал около 100 миллиардов долларов.

Около 300 человек из списка миллиардеров Forbes, где в марте прошлого года фигурировали более 1100 фамилий, потеряли на фоне кризиса более одного миллиарда каждый, убытки нескольких десятков из них выразились в сумме, превышающей 5 миллиардов долларов на каждого.

РИА “Новости”