Путин пообещал Европе газа и нефти на сто лет вперед

Российских запасов энергоносителей хватит для того, чтобы обеспечивать свои потребности и потребности Европы на протяжении ближайших ста лет. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин. "Говорю это совершенно ответственно, опираясь на серьезные исследования", - добавил Путин.

По данным CIA World Factbook, доказанные запасы нефти в России составляют 79 миллиардов баррелей, а газа - 44,65 триллиона кубометров. В конце 2008 года министр природных ресурсов Юрий Трутнев заявил, что доказанные запасы нефти в России увеличились на 500 миллионов тонн, а газа - на 650 миллиардов кубометров.

Сейчас Россия поставляет 25 процентов потребляемого Европой углеводородного сырья. Общий объем потребляемого всеми европейскими странами газа составляет около 600 миллиардов кубометров в год.

Лента.ру