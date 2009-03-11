Клинтон и Мишель Обама вручат премию за женское мужество

Госсекретарь США Хиллари Клинтон и первая леди США Мишель Обама в среду на торжественной церемонии в госдепартаменте вручат премию за женское мужество представительницам восьми стран, в том числе и России.

Вручаемая ежегодно международная награда International Women of Courage была учреждена в марте 2007 года прежним госсекретарем Соединенных Штатов Кондолизой Райс и присуждается выдающимся женщинам всего мира. Кандидаток на получение награды отбирают посольства США.

Россиянка в список награжденных попала впервые. Лауреатом премии стала Вероника Марченко, глава некоммерческой организации "Право матери", занимающейся защитой прав и интересов родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории России и СНГ.

"Вероника Марченко является главой некоммерческой организации "Право матери". Она проявила исключительную храбрость и лидерские качества в раскрытии правды о прискорбных случаях смерти в мирное время, произошедших в российской армии. Миссис Марченко успешно добивалась справедливости от имени осиротевших семей военных, погибших при жестоких и бесчеловечных обстоятельствах", - сообщает оргкомитет премии.

Наряду с Марченко премию госсекретаря США за вклад в борьбу за права человека получат представительницы Афганистана, Гватемалы, Ирака, Малайзии, Нигера, Узбекистана и Йемена.

РИА “Новости”