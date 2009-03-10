Два российских дипломата устроили драку в самолете

В самолете авиакомпании Yemenia Airlines, следующем рейсом 791 из Каира в столицу Йемена Сану, произошла драка с участием двух российских дипломатов.

Ссора россиян вспыхнула всего через полчаса после взлета. Пассажиры и члены экипажа попытались успокоить ругающихся мужчин, однако те не стали слушать увещеваний и набросились друг на друга с кулаками.

В результате один из дерущихся получил травму. Обнаружив этот факт, капитан воздушного судна решил не продолжать полет, а вернуться в аэропорт в Каире, сообщает Saba Net. Ведется расследование инцидента.

Несмотря на отсутствие данных о том, были ли пьяны дипломаты, с большой долей вероятности можно предположить, что это было именно так, и алкоголь повлиял на уровень их агрессии, пишет Newsru.