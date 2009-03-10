Европарламенту предлагают ограничить рискованные банковские операции

Комитет по экономическим и монетарным делам Европарламента предлагает ограничить рискованные банковские операции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте доклада Отмар КАРАС (группа народных партий, Австрия) относительно внесения изменений в Директиву о требованиях к капитализации банков, одобренном на заседании комитета 9 марта в Страсбурге.

В документе, в частности, отмечается, что, как продемонстрировал последний экономический кризис, в случае, если финансовые институты имеют многих рискованных вкладов в операции одного клиента или одной группы клиентов, это может привести к значительным потерям банков.

Для избежания этого депутаты, в частности, предлагают ограничить рискованные банковские операции, включая межбанковскую торговлю, максимум, 150 млн. евро, или 25% собственных средств банков, которые могут вкладываться в рискованные операции одного клиента или одной группы клиентов. При этом проект доклада предусматривает, что банки должны будут отчитываться перед наблюдательными органами стран-членов о своих рискованных вкладах.

Депутаты также поддержали создание Коллегии наблюдательных комитетов стран-членов ЕС для упрощения сотрудничества наблюдательных органов при надзоре за деятельностью трансграничных банковских учреждений. При этом комитет считает это лишь первым шагом к созданию более интегрированной европейской системы надзора, учитывая неспособность национальных наблюдательных учреждений эффективно осуществлять контроль над деятельностью трансграничных финансовых институтов. В связи с этим депутаты предлагают Еврокомиссии до конца года наработать предложения об усилении роли наблюдательной системы на уровне ЕС.

Депутаты также поддержали предложения Еврокомиссии относительно секьюритизации инвестиций и кредитных дефолтных свопов.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен на голосование в сессионный зал Европарламента в апреле.