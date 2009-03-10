ОБСЕ изучит ситуацию с образованием на русском языке в Украине

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК изучит ситуацию с образованием на украинском языке в РФ и на русском в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ, К.ВОЛЛЕБЕК прибыл в Москву с очередным рабочим визитом 9 марта.

«Основная цель нынешнего визита Верховного комиссара ОБСЕ – проведение встреч с руководителями и представителями ряда федеральных исполнительных и законодательных органов власти Российской Федерации для обсуждения широкого круга вопросов, связанных, в том числе, с подготовкой Комиссаром сравнительного исследования ситуации в сфере образования на русском языке в Украине и на украинском языке в России», - говорится в сообщении.

В рамках визита запланированы поездки К.ВОЛЛЕБЕКА в Республику Башкортостан и Воронежскую область для изучения на месте ситуации в сфере образования на украинском языке, включая посещение соответствующих высших и средних учебных заведений и встречи с представителями украинской диаспоры.

Визит Комиссара в Россию продлится до 14 марта.