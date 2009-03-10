В Германии автобус с детьми упал с обрыва в реку

На юго-западе Германии автобус с детьми не удержался на скользкой дороге и упал в реку с шестиметрового обрыва, сообщает AFP со ссылкой на немецкое телевидение.

В результате аварии пострадали 12 детей, из них двое получили серьезные травмы. ДТП произошло в городе Бондорф (Шварцвальд).

AFP уточняет, что в аварию попал школьный автобус: его водитель не справился с крутым поворотом. Впрочем, полиция говорит, что пока еще рано делать выводы о том, что стало причиной происшествия.

Лента.ру