Грузинская оппозиция начала сбор подписей за отставку Саакашвили

Сегодня девять оппозиционных партий Грузии начинают в регионах сбор подписей в поддержку отставки Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Сбор подписей пройдет в 16 крупных городах – Телави, Гори, Зестафони, Поти, Душети, Батуми, Озургети, Ахалцихе, Марнеули, Гардабани, Рустави, Сенаки, Гурджаани, Самитредия, Зугдиди и Кутаиси, передает ИА «Новости-Грузия».

На минувшей неделе оппозиция провела сбор подписей в Тбилиси под девизом «Вместе спасем Грузию». За пять дней в поддержку проведения акции с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ высказались 48 тысяч 347 человек.

Акция по сбору подписей проходила в Тбилиси у всех станций метро, у крупных рынков и автовокзалов. В бюллетенях, которые подписывали граждане, указаны их имена, фамилии, номера телефонов.

«Политический процесс активно продлиться до 9 апреля. Каждый день будут проходить конкретные мероприятия. Мы ожидаем очень высокую активность и большую поддержку со стороны населения. Это начало очень важного процесса, целью которого является смена власти в короткий срок конституционным путем», - заявила журналистам генсек партии Ираклия Окруашвили «Движение за единую Грузию» Эка БЕСЕЛИЯ.

На данное время организаторами акции являются Консервативная партия, «Партия народа», «Демократическое движение – единая Грузия», «Свобода», «Союз традиционалистов Грузии», «Промышленность спасет Грузию», партия женщин Грузии «За справедливость и равенство», «Путь Грузии» и «Движение за единую Грузию».

Как заявил один из лидеров Консервативной партии Каха КУКАВА, организационная группа «9 апреля» готова принимать в свои ряды все политические силы, разделяющие их позицию.