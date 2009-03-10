12 марта может стать днем свободы в интернете

Организации «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» призвали крупнейшие поисковые компании Google, Yahoo и Microsoft отметить 12 марта «Международный день против цензуры в киберпространстве», сообщает радиостанция «Свобода».

«Репортеры без границ» призывают поисковики на один день снять любую цензуру со всех международных и локализованных поисковых и новостных сервисов.

Они заявляют, что 12 марта должно стать днем свободы в интернете. Правозащитники напоминают, что крупнейшие американские компании вопреки своим заявлениям о приверженности свободе слова активно помогают правительствам многих стран, в первую очередь Китая, жестко фильтровать Интернет.